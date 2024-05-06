7 мая перекроют центр Тулы: как будет ходить общественный транспорт

Ранее Myslo сообщал, что 7 мая из-за репетиции Парада Победы будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 17.00 до 22.00:

на пл. Ленина;

по ул. Менделеевской;

на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;

с 19.00 до 22.00:

по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,

по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,

по ул. Лейтейзена,

по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,

по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,

по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Также с 00.00 до 22.00 на указанных участках будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 7 мая с 20.00 до 22.00 движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы:

№ 1 — пос. Горельские выселки — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — далее по маршруту;

— пос. Горельские выселки — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — далее по маршруту; № 2 — ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная;

— ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная; № 3 — Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская —ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод;

— Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская —ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод; № 5 — 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская —Восточный обвод — мкр-н Левобережный;

— 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская —Восточный обвод — мкр-н Левобережный; № 5Л — Областной роддом — 2-й проезд Гастелло — ул. Юлиуса Фучика — 1-й проезд Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — Театральный переулок — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд Марины Расковой — ул. Юлиуса Фучика — 2-й проезд Гастелло — Областной роддом;

— Областной роддом — 2-й проезд Гастелло — ул. Юлиуса Фучика — 1-й проезд Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — Театральный переулок — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд Марины Расковой — ул. Юлиуса Фучика — 2-й проезд Гастелло — Областной роддом; № 7 — з-д РТИ — ул. Оружейная — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — ул. Рязанская — Восточный обвод — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Театральный переулок — ул. Столетова — ул. Островского — з-д «Мелодия»;

— з-д РТИ — ул. Оружейная — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — ул. Рязанская — Восточный обвод — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Театральный переулок — ул. Столетова — ул. Островского — з-д «Мелодия»; № 8 — ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова;

— ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова; № 10Л — p-132 — Калужское шоссе — ул. Рязанская — Восточный обход — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского — Тульский областной онкологический диспансер;

— p-132 — Калужское шоссе — ул. Рязанская — Восточный обход — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского — Тульский областной онкологический диспансер; № 11 — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева;

— ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева; № 12 — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе;

— ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе; № 13 — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского;

— ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского; № 13А — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино;

— ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино; № 16 — 2-й пр-д Гастелло — ул. Фучика — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская;

— 2-й пр-д Гастелло — ул. Фучика — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская; № 18 — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина—ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская —ул. Ложевая —далее по маршруту;

— ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина—ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская —ул. Ложевая —далее по маршруту; № 21 — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская Плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека;

— ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская Плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека; № 21А — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова (обр.) — ул. Щегловская Засека — Мыза (прям.) — д. Демидовка — 2-й Комарский пр-д — ул. Комарская;

— ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова (обр.) — ул. Щегловская Засека — Мыза (прям.) — д. Демидовка — 2-й Комарский пр-д — ул. Комарская; № 23 — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Карпова — Московское шоссе;

— пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Карпова — Московское шоссе; № 24 — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный переулок) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Новотульская;

— ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный переулок) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Новотульская; № 25 — пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Демидовская Плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — проезд М. Расковой — ул. Ушинского;

— пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Демидовская Плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — проезд М. Расковой — ул. Ушинского; № 26 — Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский;

— Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский; № 27 — ул. Центральная (пос. Северный) — Еловой проезд — ул. Прудная — ул. Еловая — ул. Центральная — пос. Восточный — ул. Володарского (пос. Трудовой) — ул. Автомобилистов — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково — ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Шахтерская — ул. Шоссейная (пос. Угольный);

— ул. Центральная (пос. Северный) — Еловой проезд — ул. Прудная — ул. Еловая — ул. Центральная — пос. Восточный — ул. Володарского (пос. Трудовой) — ул. Автомобилистов — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково — ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Шахтерская — ул. Шоссейная (пос. Угольный); № 27А — пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд (ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях);

— пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд (ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях); № 28 — ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина —ул. Металлургов — (Театральный переулок) — ул. Д-ра Гумилевской;

— ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина —ул. Металлургов — (Театральный переулок) — ул. Д-ра Гумилевской; № 36 — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский;

— Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский; № 36-А — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский.

— Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский. № 38 — завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная;

— завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная; № 39А — Московский вокзал — Красноармейский проспект — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Рязанская — Калужское шоссе — ул. Нижняя Китаевка — а/д Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — а/д 70-К-041 Тула — Белев — Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» — мкр-н Северная Мыза;

— Московский вокзал — Красноармейский проспект — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Рязанская — Калужское шоссе — ул. Нижняя Китаевка — а/д Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — а/д 70-К-041 Тула — Белев — Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» — мкр-н Северная Мыза; № 40 — ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе;

— ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе; № 44 — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе;

— ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе; № 52В — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — (а/д Тула — Новомосковск — Прилепы — ул. Центральная) — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады;

— ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — (а/д Тула — Новомосковск — Прилепы — ул. Центральная) — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады; № 71 — ул. Чмутова — ул. Тихмянова −18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — а/д Р-132 — пос. Ударник — а/д Р-132;

— ул. Чмутова — ул. Тихмянова −18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — а/д Р-132 — пос. Ударник — а/д Р-132; № 72 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Лесная (мкр-н Северная Мыза)

— ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Лесная (мкр-н Северная Мыза) № 102 — ТЦ «Макси» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения Тула — Шатск;

— ТЦ «Макси» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения Тула — Шатск; № 124 — а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — Стукалово — поворот на Юрьево — Юрьево — Болгово;

— а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — Стукалово — поворот на Юрьево — Юрьево — Болгово; № 125 — а/с Восточная — ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — автодорога Тула —Новомосковск — автодорога Тула — Новомосковск — Прилепы — ул. Будённого — ул. Центральная (Прилепы);

— а/с Восточная — ул. Петра Алексеева — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — автодорога Тула —Новомосковск — автодорога Тула — Новомосковск — Прилепы — ул. Будённого — ул. Центральная (Прилепы); № 136 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — Перекресток — д. Маслово — ул. Чмутова — Павшинский мост — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Московский вокзал;

— ул. Путейская — Одоевское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань — Перекресток — д. Маслово — ул. Чмутова — Павшинский мост — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Московский вокзал; № 138 — ст. Металлург — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — ул. Павлика Морозова — ул. Газовая — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Хворостухина — ул. Щегловская Засека — д. Высокое;

— ст. Металлург — ул. Кутузова — Епифанское шоссе — ул. Павлика Морозова — ул. Газовая — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Хворостухина — ул. Щегловская Засека — д. Высокое; № 153 —Демидовский карьер — Епифанское шоссе — ул. Кутузова — ДП-3 — Морозовка — Сеженский лес;

—Демидовский карьер — Епифанское шоссе — ул. Кутузова — ДП-3 — Морозовка — Сеженский лес; № 156 — ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — Плеханово 2;

— ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — Плеханово 2; № 157 — а/с Северная — ул. Карпова — ул. Октябрьская — Московское шоссе — автодорога М-2 — Слободка;

— а/с Северная — ул. Карпова — ул. Октябрьская — Московское шоссе — автодорога М-2 — Слободка; № 158 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — с/з Мясново — д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — ул. Шоссейная — пос. Рассвет;

— ул. Путейская — Одоевское шоссе — с/з Мясново — д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — ул. Шоссейная — пос. Рассвет; № 161 — ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Центральная — д. Барсуки — ул. Октябрьская — ул. Мичурина — ул. Гагарина — а/д Тула — Ленинский;

— ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Центральная — д. Барсуки — ул. Октябрьская — ул. Мичурина — ул. Гагарина — а/д Тула — Ленинский; № 162 — ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Ленина (пос. Плеханово) — ул. Центральная — ул. Октябрьская (д. Барсуки) — ул. Шоссейная (пос. Барсуки) — Алексинское шоссе — ул. Ленина (пос. Ленинский) — ул. Механизаторов — пос. Обидимо;

— ул. Ряжская — ул. Галкина — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. Литейная — ул. Дульная — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Ленина (пос. Плеханово) — ул. Центральная — ул. Октябрьская (д. Барсуки) — ул. Шоссейная (пос. Барсуки) — Алексинское шоссе — ул. Ленина (пос. Ленинский) — ул. Механизаторов — пос. Обидимо; № 166 — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 — Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Петрищево — Посадка — поворот на Берники — Берники;

— Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 — Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Петрищево — Посадка — поворот на Берники — Берники; № 169 — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 — Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Рождество — Алешня — комплекс — Березовая роща — Натальинка — поворот на Борщевку — Мерлиновка;

— Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово 1 — Маслово 2 — Маслово 3 — Ямны 1 — Ямны 2 — Новая Земля — Алексеевка — Федоровка — Барыково — Жировка — Калужский поворот — Рождество — Алешня — комплекс — Березовая роща — Натальинка — поворот на Борщевку — Мерлиновка; № 174 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — Зона отдыха — Зайцево — Воинская часть Автомобилист — Садки — поворот на Коптево — поворот на лесничество — Беломутово — Интюшово — Егорьево — Волково — Коптево;

— ул. Путейская — Одоевское шоссе — д. Мыза — пос. Иншинский — д. Хопилово — Зона отдыха — Зайцево — Воинская часть Автомобилист — Садки — поворот на Коптево — поворот на лесничество — Беломутово — Интюшово — Егорьево — Волково — Коптево; № 175 — а/д Тула — Алешня — дорога, соединяющая а/д Тула — Алешня и а/д Тула — Яковлево, а/д Тула — Яковлево — ул. Шоссейная — ул. Ленина — ул. Механизаторов;

— а/д Тула — Алешня — дорога, соединяющая а/д Тула — Алешня и а/д Тула — Яковлево, а/д Тула — Яковлево — ул. Шоссейная — ул. Ленина — ул. Механизаторов; № 181 — а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань;

— а/в Тула — ул. Смидович — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Калужское шоссе — автодорога Калуга — Тула — Михайлов — Рязань; № 182 — ул. Путейская — Одоевское шоссе — автодорога Тула — Белев — ул. Центральная (Малахово).

Троллейбусы:

№ 1 — М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях);

— М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях); № 4 — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе;

— пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе; № 5 — ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина;

— ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина; № 7 — ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Путейская.

Трамваи:

№ 3 — ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов;

— ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов; № 7 — ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов;

— ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов; № 9 — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна;

— ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна; № 10 — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе;

— ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе; № 12 — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького;

— пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького; № 13 — ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина;

— ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина; № 14 — пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Маршрутки: