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В Веневе налетчики избили водителя и отобрали у него 11 млн рублей: суд огласил приговор

В Веневе налетчики избили водителя и отобрали у него 11 млн рублей: суд огласил приговор

Двое обвиняемых так и не признали вину.

В Веневе двое мужчин признаны виновными в разбое, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что в декабре 2022 года обвиняемые, узнав, что их знакомый будет перевозить крупную сумму денег, решили его ограбить. Злоумышленники на двух автомобилях догнали иномарку и спровоцировали ДТП.

Затем избили водителя и, угрожая ножом, отобрали у него 11 миллионов рублей, мобильный телефон, рюкзак и видеорегистратор, после чего скрылись. Задержать преступников смогли лишь летом 2023 года.

Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 12 с половиной лет лишения свободы, а второму — в виде 12. Отбывать наказание мужчины, так и не признавшие вину, будут в колонии строгого режима. 
 

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