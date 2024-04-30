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На Cadillac можно ездить не по ПДД, а как захочется?

На Cadillac можно ездить не по ПДД, а как захочется?

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Алексей прислал в нашу традиционную рубрику запись дорожной ситуации, в которую он попал 22 апреля этого года. Как пояснил автор видео, перед поворотом он занял соответствующее крайнее положение. Когда по ул. Оборонной закончился поток машин и появилась возможность повернуть, одновременно с ним начал поворот Cadillac, который до этого стоял слева от него. Этот момент на видео не попал.

«Несмотря на то, что я раньше сделал поворот и собирался выровнять свой автомобиль в полосе, водитель Cadillac выехал на встречную полосу через сплошную линию, обогнал меня и втиснулся в полосу, подрезав меня и создав аварийную ситуацию. После этого он совершил поворот на ул. Староникитскую, опять же с нарушением ПДД — пересек сплошную линию «островка безопасности» и объезжая справа микроавтобус. То есть, повторно не выполнил требования занять соответствующую крайнюю полосу перед поворотом. Получается, если ты ездишь на Cadillac, у тебя нет совести и тебе наплевать на окружающих, то ПДД тебе не писаны и можно ездить, как тебе захочется. Дата и время на видео актуальны», — сообщил Алексей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 14:00 0
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Событие
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