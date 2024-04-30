На Cadillac можно ездить не по ПДД, а как захочется?

Алексей прислал в нашу традиционную рубрику запись дорожной ситуации, в которую он попал 22 апреля этого года. Как пояснил автор видео, перед поворотом он занял соответствующее крайнее положение. Когда по ул. Оборонной закончился поток машин и появилась возможность повернуть, одновременно с ним начал поворот Cadillac, который до этого стоял слева от него. Этот момент на видео не попал.

«Несмотря на то, что я раньше сделал поворот и собирался выровнять свой автомобиль в полосе, водитель Cadillac выехал на встречную полосу через сплошную линию, обогнал меня и втиснулся в полосу, подрезав меня и создав аварийную ситуацию. После этого он совершил поворот на ул. Староникитскую, опять же с нарушением ПДД — пересек сплошную линию «островка безопасности» и объезжая справа микроавтобус. То есть, повторно не выполнил требования занять соответствующую крайнюю полосу перед поворотом. Получается, если ты ездишь на Cadillac, у тебя нет совести и тебе наплевать на окружающих, то ПДД тебе не писаны и можно ездить, как тебе захочется. Дата и время на видео актуальны», — сообщил Алексей.

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