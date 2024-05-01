Какие законы вступят в силу в мае

Фото Дмитрия Дзюбина.

80-летним россиянам повысят пенсию

В мае фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в апреле отметили 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.

Надбавка для шахтеров

В мае ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Эти выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Доплату формируют из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели.

По закону, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

Банкам запретят брать комиссию за онлайн-переводы между своими счетами

Банки не будут брать комиссию с физлиц за онлайн-переводы между их счетами или вкладами в разных кредитных организациях. Такой закон вступает в силу 1 мая.

Максимальная сумма бесплатных переводов составит 30 миллионов рублей в месяц. Банк не сможет ограничить размер или количество операций в заданных пределах.

При этом норма не будет распространяться на случаи, когда человек придет в банк, чтобы перевести деньги лично.

Обучение с помощью портала «Работа России»

Поступать на целевое обучение россиянам будет помогать портал «Работа России», на котором работодатели будут размещать объявления о наборе. Соответствующий закон вступает в силу 1 мая.

В договоре о целевом обучении будут указывать обязательства заказчика о материальной и другой поддержке подопечного, оплате его жилья и гарантиях трудоустройства с указанием места работы. В свою очередь, студент должен будет гарантировать освоение образовательной программы в полном объеме и работу у своего спонсора не менее трех лет.

Студенты смогут проходить производственную практику у будущего работодателя. Заказчик вправе установить в договоре требования к успеваемости своего подопечного и, если тот учится плохо, сократить поддержку.

Дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства

Кабмин уточнил правила приобретения лекарств и медицинских изделий для детей с орфанными заболеваниями. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 мая.

В частности, дети смогут оперативнее получать препараты из резерва фонда «Круг добра». В общей сложности процедура предоставления лекарства с момента подачи заявки в фонд и до получения препарата сократится с 24 до 6 рабочих дней.

Новые правила охраны гостайны

В России заработают новые правила госконтроля за защитой гостайны. Такое постановление вступает в силу 1 мая. Осуществлять эту работу в рамках своих компетенций будут ФСБ, СВР, ФСТЭК и Минобороны.

Контролировать предписано учреждения и организации независимо от форм собственности, которые ведут работы, связанные с использованием сведений, составляющих гостайну, а также хранят носители таких сведений. Проводить проверку должны на основании приказа или другого распорядительного документа, заверенного печатью. Подписать его должен руководитель органа госконтроля или уполномоченное на это должностное лицо.

Для проведения проверки создадут комиссию минимум из двух должностных лиц, имеющих допуск к гостайне.

Должников по коммуналке защитят от коллекторов

Список лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности за услуги ЖКХ, расширят. В частности, в него включат наймодателей жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. Соответствующий закон вступает в силу 3 мая.

Если они попытаются продать долги по ЖКХ коллекторам, сделки признают ничтожными.

Неправильное обращение с навозом

За несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза и помета будут штрафовать. Соответствующий закон вступает в силу 3 мая.

В частности, размер штрафа составит для должностных лиц 30-40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50-60 тысяч, для юрлиц — 250-350 тысяч рублей. ИП и юрлиц также могут наказать приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

В случае повторного нарушения в течение года должностных лиц смогут оштрафовать на 40-50 тысяч рублей, ИП — 60-70 тысяч, юрлиц — 350-450 тысяч рублей. И для ИП и юрлиц сохраняется возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Осужденные будут оплачивать доследственные проверки

В процессуальные издержки будут включать расходы, связанные с проверкой сообщения о преступлении, оплатить их придется осужденным. Соответствующий закон вступает в силу 15 мая.

Сейчас положения Уголовно-процессуального кодекса относят к процессуальным издержкам расходы, связанные с производством уголовного дела, и возмещают их за счет средств федерального бюджета или участников уголовного судопроизводства.

Вместе с тем дознаватель или следователь еще до возбуждения уголовного дела, то есть при доследственной проверке, может проводить процессуальные действия, требующие определенных затрат. Согласно закону, эти расходы будут взыскивать с осужденных.

Родных пропавших без вести обяжут проходить геномную регистрацию

Близкие родственники пропавших без вести — родители, дети, полнородные братья или сестры — будут обязаны проходить геномную регистрацию. Соответствующий закон вступает в силу 15 мая.

Проводить процедуру будут органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением специалистов в области криминалистики.

Хранить геномную информацию предписано до установления местонахождения человека, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

По материалам «Парламентской газеты».