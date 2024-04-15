Река Рогожня в Туле стала молочной из-за коммунальной аварии

Фото подписчиков.

Неестественный белесо-голубоватый оттенок воды в реке Рогожне заметили жители мкр-на Юго-Восточного. Фото они прислали в редакцию Myslo. По словам туляков, речка изменила цвет в районе улицы Оборонной. Оттуда Рогожня несла все нечистоты в Упу.

Как стало известно Myslo, 13 и 14 апреля министерство природных ресурсов и экологии Тульской области обследовало территорию водоохранной зоны р. Рогожни от ул. Оборонной до мкр-на Юго-Восточного.

— В ходе обследования 14 апреля установлен источник сброса, отобраны и переданы на исследование в экспертную организацию пробы природной воды. Результаты лабораторных исследований будут известны не ранее чем через 5 дней, — ответили в минприроды на запрос Myslo.

По предварительным данным, сброс произошел в связи с порывом трубы централизованной системы водоснабжения/водоотведения (какой конкретно трубы — не уточняется. Более точную информацию министерство получит по результатам отобранных проб воды.— Прим. авт.).

Информация передана в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в администрацию Тулы, представители которой участвовали в обследовании 14 апреля. По информации администрации города, 15 апреля порыв будет устранён.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области держит выполнение работ на контроле.

