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В Тульской области экс-начальника отдела полиции будут судить за получение крупных взяток
Фото Артема Жильцова

В Тульской области экс-начальника отдела полиции будут судить за получение крупных взяток

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-замначальника отдела полиции по оперативной работе. Силовикам вменяют получение взяток. 

Незаконные действия происходили с 5 февраля по 12 марта 2022 года. Экс-начальник отдела по оперативной работе МО МВД России «Алексинский» вместе с другими полицейскими получал деньги от 41-летнего мужчины, который демонтировал здания животноводческого комплекса. Крупные суммы он передавал силовикам как лично, так и через посредников.

Кроме того, с 2020 по 2022 год те же лица получили через посредников взятки за покровительство незаконной игорной деятельности в Алексинском районе. Преступный доход сотрудников полиции превысил 2,5 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в СУ СК России по Тульской области. 

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Фотограф:
сегодня, в 18:33 0
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