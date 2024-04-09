В Тульской области экс-начальника отдела полиции будут судить за получение крупных взяток

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Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-замначальника отдела полиции по оперативной работе. Силовикам вменяют получение взяток.

Незаконные действия происходили с 5 февраля по 12 марта 2022 года. Экс-начальник отдела по оперативной работе МО МВД России «Алексинский» вместе с другими полицейскими получал деньги от 41-летнего мужчины, который демонтировал здания животноводческого комплекса. Крупные суммы он передавал силовикам как лично, так и через посредников.



Кроме того, с 2020 по 2022 год те же лица получили через посредников взятки за покровительство незаконной игорной деятельности в Алексинском районе. Преступный доход сотрудников полиции превысил 2,5 млн рублей.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в СУ СК России по Тульской области.