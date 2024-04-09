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На дороги в Туле начали наносить разметку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На дороги в Туле начали наносить разметку

Работы выполняют тремя разными способами.

Сегодня, 9 апреля, дорожную разметку наносят на ул. Первомайской. В первую очередь ее обновляют на магистральных улицах с повышенной интенсивностью движения, по которым ездит общественный транспорт. После этого переходят на периферийные улицы.

— Работы выполняют тремя разными способами: используют износостойкий материал — холодный пластик и термопластик, а также наносят разметку краской, — рассказал первый заместитель главы администрации города Дмитрий Ярцев. 

Холодный пластик используют на участках, где частично сохранена дорожная разметка и нет необходимости полного обновления площади. Краску используют на второстепенных улицах с небольшой интенсивностью движения. 

Гарантийный срок нанесенной горизонтальной дорожной разметки краской — 3 месяца, пластиком — полгода.

По словам начальника отдела организации дорожного движения управления по транспорту и дорожному хозяйству Вадима Пятова, если нанесенная дорожная разметка в течение гарантийного срока придет в ненормативное состояние, подрядчик должен будет за свой счет нанести ее заново.

По данным администрации Тулы, в этом году на дороги областной столицы нанесут свыше 35 тысяч квадратных метров разметки, обновят более 900 пешеходных переходов и свыше 400 улиц. На эти цели выделят около 40 млн рублей.

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