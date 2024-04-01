В Тульской области прошли рейды Центра спецназначения МВД России: видео

На минувших выходных рамках оказания практической помощи, сотрудники Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России проводили с сотрудниками тульского УГИБДД совместные мероприятия по профилактике автоаварий.
Каждый день на дороги региона выезжали 20 экипажей ДПС. За три дня полицейские задержали восемь пьяных водителей, а также выявили и пресекли свыше 270 других правонарушений, в том числе:
- управление автомобилем лицом, не имеющим водительского удостоверения,
- нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств,
- нарушение правил перевозки детей,
- непредоставление преимущества в движении пешеходам,
- езда по встречной полосе,
- отсутствие полиса ОСАГО.
По данным пресс-службы тульского УМВД, за прошедшие трое суток в местах проведения совместных рейдов не было зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. Подобные мероприятия полицейские планируют проводить на регулярной основе.