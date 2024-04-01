В Тульской области прошли рейды Центра спецназначения МВД России: видео

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно.

На минувших выходных рамках оказания практической помощи, сотрудники Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России проводили с сотрудниками тульского УГИБДД совместные мероприятия по профилактике автоаварий.

Каждый день на дороги региона выезжали 20 экипажей ДПС. За три дня полицейские задержали восемь пьяных водителей, а также выявили и пресекли свыше 270 других правонарушений, в том числе:

управление автомобилем лицом, не имеющим водительского удостоверения,

нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств,

нарушение правил перевозки детей,

непредоставление преимущества в движении пешеходам,

езда по встречной полосе,

отсутствие полиса ОСАГО.

По данным пресс-службы тульского УМВД, за прошедшие трое суток в местах проведения совместных рейдов не было зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. Подобные мероприятия полицейские планируют проводить на регулярной основе.