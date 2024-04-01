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Больница в Алексине задолжала работникам 7 млн рублей

Больница в Алексине задолжала работникам 7 млн рублей

Долг погасили только после вмешательства прокуратуры.

Алексинская межрайонная прокуратура по обращению работника ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева» о невыплате заработной платы провела проверку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что у работодателя перед 708 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы за первую половину февраля 2024 года (аванс) в размере 7,1 млн рублей. Выступая в защиту прав трудового коллектива, межрайонная прокуратура внесла врио главного врача учреждения здравоохранения представление, во исполнение требований которого задолженность полностью погашена.

По постановлению прокурора врио главного врача больницы привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

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