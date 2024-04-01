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По каким адресам тулякам в апреле отключат газ
Фото АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам в апреле отключат газ

Публикуем график.

В апреле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ. 

Работы будут проводиться с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:

1, 3 апреля 

  • ул. Курковая, 16,
  • ул. Кутузова, 110.

2, 4 апреля

  • ул. Курковая, 16,
  • ул. Кутузова, 110,
  • Промышленный проезд, 36.

8 апреля

  • ул. Фабричная, 5,
  • ул. Фабричная, 7,
  • ул. Кирова, 170,
  • ул. Кирова, 176,
  • ул. Серова, 9,
  • ул. Курковая, 18.

9 апреля

  • Промышленный проезд, 36,
  • ул. Кирова, 170,
  • ул. Кирова, 176,
  • ул. Серова, 9,
  • ул. Курковая, 18.

10 апреля

  • ул. Кирова, 170,
  • ул. Кирова, 176,
  • ул. Курковая, 18.

11 апреля

  • Промышленный проезд, 36.

15, 17 апреля

  • ул. Кирова, 178,
  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а.

16, 18 апреля

  • ул. Кирова, 178,
  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в.

22, 24 апреля

  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а.

23, 25 апреля

  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в.

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

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