По каким адресам тулякам в апреле отключат газ

Фото АО «Тулагоргаз».

В апреле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ.

Работы будут проводиться с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:

1, 3 апреля

ул. Курковая, 16,

ул. Кутузова, 110.

2, 4 апреля

ул. Курковая, 16,

ул. Кутузова, 110,

Промышленный проезд, 36.

8 апреля

ул. Фабричная, 5,

ул. Фабричная, 7,

ул. Кирова, 170,

ул. Кирова, 176,

ул. Серова, 9,

ул. Курковая, 18.

9 апреля

Промышленный проезд, 36,

ул. Кирова, 170,

ул. Кирова, 176,

ул. Серова, 9,

ул. Курковая, 18.

10 апреля

ул. Кирова, 170,

ул. Кирова, 176,

ул. Курковая, 18.

11 апреля

Промышленный проезд, 36.

15, 17 апреля

ул. Кирова, 178,

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а.

16, 18 апреля

ул. Кирова, 178,

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в.

22, 24 апреля

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а.

23, 25 апреля

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в.