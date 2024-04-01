По каким адресам тулякам в апреле отключат газ

В апреле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ.
Работы будут проводиться с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:
1, 3 апреля
- ул. Курковая, 16,
- ул. Кутузова, 110.
2, 4 апреля
- ул. Курковая, 16,
- ул. Кутузова, 110,
- Промышленный проезд, 36.
8 апреля
- ул. Фабричная, 5,
- ул. Фабричная, 7,
- ул. Кирова, 170,
- ул. Кирова, 176,
- ул. Серова, 9,
- ул. Курковая, 18.
9 апреля
- Промышленный проезд, 36,
- ул. Кирова, 170,
- ул. Кирова, 176,
- ул. Серова, 9,
- ул. Курковая, 18.
10 апреля
- ул. Кирова, 170,
- ул. Кирова, 176,
- ул. Курковая, 18.
11 апреля
- Промышленный проезд, 36.
15, 17 апреля
- ул. Кирова, 178,
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а.
16, 18 апреля
- ул. Кирова, 178,
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в.
22, 24 апреля
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а.
23, 25 апреля
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в.
Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.