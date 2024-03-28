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Вандал, разбивший экраны в подземном переходе на ул. Мосина, оплатил ущерб
Кадр из видео.

Вандал, разбивший экраны в подземном переходе на ул. Мосина, оплатил ущерб

Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд.

23-летний туляк, который устроил погром в пешеходном переходе на ул. Мосина, добровольно возместил причиненный ущерб. Об этом сообщает прокуратура Тульской области. 

Напомним, ночью 11 февраля пьяный молодой человек в присутствии своего друга нанес удары руками и ногами по четырем интерактивным экранам и повредил их. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленника задержали тем же вечером. На хулигана завели уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

По уточненным данным, в результате указанных действий администрации Тулы причинен материальный ущерб на сумму более 293 тыс. рублей. Хотя изначально в СК РФ сообщали об ущербе на сумму свыше 560 тыс. рублей.

В прокуратуре Тульской области отметили, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

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