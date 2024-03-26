17-летний житель Суворова изрезал ровесника ножом: расследование дела завершено

В Суворовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подозреваемый — 17-летний житель Суворова.

Конфликт случился 16 января на ул. Кирова в Суворове. В ходе ссоры подросток нанес своему сверстнику около семи ударов ножом в поясницу и грудь. Парень сумел дойти до ближайшего магазина, сотрудники которого вызвали скорую и полицию. Потерпевшего своевременно доставили в больницу, он выжил.

Подозреваемого в тот же день по приметам задержали сотрудники Росгвардии и МВД.

По ходатайству следователя суд отправил подростка под домашний арест.

— В настоящее время по уголовному делу собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность несовершеннолетнего обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.