  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. 17-летний житель Суворова изрезал ровесника ножом: расследование дела завершено - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
17-летний житель Суворова изрезал ровесника ножом: расследование дела завершено

17-летний житель Суворова изрезал ровесника ножом: расследование дела завершено

Пострадавший выжил, а виновника теперь ждет суд.

В Суворовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подозреваемый — 17-летний житель Суворова. 

Конфликт случился 16 января на ул. Кирова в Суворове. В ходе ссоры подросток нанес своему сверстнику около семи ударов ножом в поясницу и грудь. Парень сумел дойти до ближайшего магазина, сотрудники которого вызвали скорую и полицию. Потерпевшего своевременно доставили в больницу, он выжил.

Подозреваемого в тот же день по приметам задержали сотрудники Росгвардии и МВД. 

По ходатайству следователя суд отправил подростка под домашний арест.

— В настоящее время по уголовному делу собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность несовершеннолетнего обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
поножовщина
Место
СуворовТульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовал региональный конкурс «Экспортер года»
В Туле стартовал региональный конкурс «Экспортер года»
«Этой яме 100 лет!»: тулячка порезала колесо на люке напротив «Искры»
«Этой яме 100 лет!»: тулячка порезала колесо на люке напротив «Искры»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.