Житель Богородицка на корпоративе ударил ножом приятеля: тот слишком громко слушал музыку

В Богородицке местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 26 декабря 2023 года обвиняемый находился на корпоративе. Мужчина поругался со знакомым, которые прибавлял громкость на музыкальной колонке. Знакомый несколько раз ударил обвиняемого — в ответ тот ударил приятеля ножом в живот.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.



