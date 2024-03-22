В Новомосковске на улице Трудовые Резервы загорелась пятиэтажка

Фото ГУ МЧС России по Тульской области

На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. В 15:22 сотрудники МЧС приступили к ликвидации горения. Пожар потушили в 15:40.

— С применением спасательных устройств по лестничному маршу спасли двоих человек: 82-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, — сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия сгорела комната, по всей площади квартиры закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекли восемь человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.