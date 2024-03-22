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В Новомосковске на улице Трудовые Резервы загорелась пятиэтажка
Фото ГУ МЧС России по Тульской области

В Новомосковске на улице Трудовые Резервы загорелась пятиэтажка

Возгорание произошло 22 марта.

На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. В 15:22 сотрудники МЧС приступили к ликвидации горения. Пожар потушили в 15:40. 

— С применением спасательных устройств по лестничному маршу спасли двоих человек: 82-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, — сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области. 

В результате происшествия сгорела комната, по всей площади квартиры закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекли восемь человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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