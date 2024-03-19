Казанскую набережную в Туле ждет ремонт

Фото Алексея Пирязева

Ремонт будет косметическим: в ближайшее время там будут устранять последствия зимы.

На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин поднял вопрос состояния территории и оборудования на Казанской набережной и улице Металлистов.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил, что каждую весну разрабатывается дорожная карта по устранению недостатков на этих общественных пространствах. Снег оттуда уже вывезли.

Наиболее изношенную плитку отремонтируют до 1 мая, а все плиточное покрытие восстановят до 1 июля.

До 25 мая запланированы ремонт и покраска металлических элементов, урн, люков, велопарковок; покраска парящего моста и двух мостов через реку, деревянных конструкций и лавок с полировкой и обработкой антисептиком. Ремонт и восстановление газонов, уход за зелёными насаждениями проводятся ежегодно до 20 мая.

Алексей Дюмин обратил внимание глав всех муниципалитетов на то, что с наступлением тепла общественные пространства будут всё более посещаемыми. Необходимо обследовать их состояние и оперативно привести в надлежащий вид.