  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Казанскую набережную в Туле ждет ремонт - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Казанскую набережную в Туле ждет ремонт
Фото Алексея Пирязева

Казанскую набережную в Туле ждет ремонт

Ремонт будет косметическим: в ближайшее время там будут устранять последствия зимы.

На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин поднял вопрос состояния территории и оборудования на Казанской набережной и улице Металлистов.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил, что каждую весну разрабатывается дорожная карта по устранению недостатков на этих общественных пространствах. Снег оттуда уже вывезли.

Наиболее изношенную плитку отремонтируют до 1 мая, а все плиточное покрытие восстановят до 1 июля.

До 25 мая запланированы ремонт и покраска металлических элементов, урн, люков, велопарковок; покраска парящего моста и двух мостов через реку, деревянных конструкций и лавок с полировкой и обработкой антисептиком. Ремонт и восстановление газонов, уход за зелёными насаждениями проводятся ежегодно до 20 мая.

Алексей Дюмин обратил внимание глав всех муниципалитетов на то, что с наступлением тепла общественные пространства будут всё более посещаемыми. Необходимо обследовать их состояние и оперативно привести в надлежащий вид.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:40 +6
Другие статьи по темам
Событие
набережнаяремонт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как туляки могут поддержать проекты «Народного бюджета»
Как туляки могут поддержать проекты «Народного бюджета»
Появилось видео падения глыбы льда на женщину в Щекино
Появилось видео падения глыбы льда на женщину в Щекино
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.