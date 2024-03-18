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На пенсионерку в Щекино рухнула наледь с крыши: женщину госпитализировали

На пенсионерку в Щекино рухнула наледь с крыши: женщину госпитализировали

Следователи СК возбудили по данному факту уголовное дело.

В Щекино возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности», сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 16 марта на улице Ленина с крыши дома № 18 на пенсионерку упала наледь. Женщину, получившую травмы, госпитализировали, сейчас её жизни ничто не угрожает.

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В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши (данный дом находится под управлением УК «Старатель»). Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.

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