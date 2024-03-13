21-летнего туляка оштрафовали на 11 тыс. рублей за распространение свастики

Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

В отношении жителя Тулы возбудили дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за размещение нацистской символики. Об этом сообщил телеграм-канал «Тула.Экстремиzм».

Как уточняет источник, 21-летний житель города с использованием своей странички в одной из соцсетей под вымышленным никнеймом активно распространял высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также размещал материалы, содержащие экстремистскую символику в виде свастики.

— Советский райсуд Тулы рассмотрел материалы двух дел, назначил туляку штраф на общую сумму в размере 11 тыс. рублей, — пишет телеграм-канал.

Как сообщают источники Myslo, молодой человек учится в университете и является последователем движения скинхедов.