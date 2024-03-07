Дело туляков, присвоивших 5 млн рублей через инвестиции, передали в суд

Фото из архива Myslo.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39 и 59-летнего жителей Тулы.

Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и присвоении чужого имущества в особо крупном размере.



В апреля 2019 года два туляка, занимавшиеся продажей запчастей для авто, решили объединиться в организованную преступную группу. Они совершали незаконные банковские операций без лицензии, привлекая наличные денежные средства граждан якобы для инвестиций в собственный бизнес.

Деньги размещали на вклады, в последующем легализовывали путем оформления фиктивных займов. Какое-то время подельники выплачивали проценты своим инвесторам. Но позже перестали, объясняя задержки проблемами с бизнесом.

По состоянию на июль 2020 года они задолжали шести гражданам 5 млн рублей.

– Благодаря принятым правоохранительными органами мерам ущерб потерпевшим в ходе предварительного расследования полностью возмещен, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы.