В тульском ЦО № 29 отремонтировали потолок после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пролетарского района Тулы установила, что администрация школы своевременно не отремонтировала потолок в ЦО № 29. Это и привело к тому, что в декабре прошлого года произошло обрушение штукатурки размером 1,5 кв. м.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент случился перед уроком. Пострадавших не было.

— Во исполнение требований представления, внесенного прокуратурой района директору центра образования, осуществлен ремонт потолка, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора должностное лицо образовательного учреждения также привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений), — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Напомним, ранее Myslo писал о случившимся в школе на ул. Металлургов 1 декабря 2023 года. По словам родителей учеников, это второй подобный случай — первый случился год назад, уже после ремонта кровли.