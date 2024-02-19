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Туляк хранил крупную партию марихуаны в квартире и подъезде
Фото телеграм-канала «Полиция Тульской области»

Туляк хранил крупную партию марихуаны в квартире и подъезде

Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.

В Белёве сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали 56-летнего мужчину. По информации полицейских, он хранил у себя крупную партию марихуаны.

По результатам оперативных мероприятий выяснилось, что общий вес наркотиков, которые хранил мужчина, составил более 300 граммов. Полицейские также обнаружили тайник с растительной массой прямо в подъезде жилого дома.

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Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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