Туляк хранил крупную партию марихуаны в квартире и подъезде

Фото телеграм-канала «Полиция Тульской области»

В Белёве сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали 56-летнего мужчину. По информации полицейских, он хранил у себя крупную партию марихуаны.

По результатам оперативных мероприятий выяснилось, что общий вес наркотиков, которые хранил мужчина, составил более 300 граммов. Полицейские также обнаружили тайник с растительной массой прямо в подъезде жилого дома.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.