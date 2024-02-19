Тульские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по длинным метаниям

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Адлере на территории спорткомплекса «Юность» 17–18 февраля прошли Всероссийские соревнования по длинным метаниям.

Представитель Тульской области Дмитрий Городничий в пятой попытке метнул копье на 53 м 35 см, вырвав победу в соревнованиях возрастной категории среди юношей и девушек до 16 лет.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, среди мужчин серебряную медаль завоевал Роман Ряховский. Метнув копье на 72 м 59 см, он вновь подтвердил мастерский норматив.

Тренируют спортсменов Константин Ряховский и Андрей Горячих.