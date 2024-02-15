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  4. Ущерб на сумму свыше полумиллиона: По факту вандализма в подземном переходе на туляка завели уголовное дело - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Ущерб на сумму свыше полумиллиона: по факту вандализма в подземном переходе на туляка завели уголовное дело
Кадр из видео.

Ущерб на сумму свыше полумиллиона: по факту вандализма в подземном переходе на туляка завели уголовное дело

Молодой человек ответит за свой поступок.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что ночью 11 февраля в подземном переходе на улице Мосина в Туле 23-летний молодой человек в присутствии своего друга нанес не менее 7 ударов руками и ногами по 4 интерактивным экранам и повредил их. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленников задержали тем же вечером. 

Материальный ущерб администрации муниципального образования причинен на сумму
свыше 560 000 рублей.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал в полном объеме.

Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных в том числе на возмещение причиненного ущерба. 

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