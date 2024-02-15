Ущерб на сумму свыше полумиллиона: по факту вандализма в подземном переходе на туляка завели уголовное дело

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что ночью 11 февраля в подземном переходе на улице Мосина в Туле 23-летний молодой человек в присутствии своего друга нанес не менее 7 ударов руками и ногами по 4 интерактивным экранам и повредил их. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Злоумышленников задержали тем же вечером.
Материальный ущерб администрации муниципального образования причинен на сумму
свыше 560 000 рублей.
В ходе допроса подозреваемый свою вину признал в полном объеме.
Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных в том числе на возмещение причиненного ущерба.