Ущерб на сумму свыше полумиллиона: по факту вандализма в подземном переходе на туляка завели уголовное дело

Кадр из видео.

Молодой человек ответит за свой поступок.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что ночью 11 февраля в подземном переходе на улице Мосина в Туле 23-летний молодой человек в присутствии своего друга нанес не менее 7 ударов руками и ногами по 4 интерактивным экранам и повредил их. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленников задержали тем же вечером.

Материальный ущерб администрации муниципального образования причинен на сумму

свыше 560 000 рублей.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал в полном объеме.

Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных в том числе на возмещение причиненного ущерба.