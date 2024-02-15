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«Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч»: обнаружена новая схема обмана

«Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч»: обнаружена новая схема обмана

Аферисты прикрываются несуществующими указами президента и заманивают людей в группы с ботами.

В социальных сетях появились сообщения, что глава государства во время телеобращения 12 февраля 2024 года анонсировал единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Нужно лишь пройти по ссылке.

Как рассказали в полиции, мошенники создают группы в соцсетях, выдавая их за официальные сообщества органов власти. Как правило, в таких группах также много ботов, распространяющих недостоверную информацию.

Ранее такие выплаты в России действительно были. Однако они были актуальны только в 2020 году.

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