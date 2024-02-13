  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пьяный туляк «заминировал» банк - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пьяный туляк «заминировал» банк

Пьяный туляк «заминировал» банк

Мужчина отделался условным лишением свободы.

В Туле местный житель признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 

Судом установлено, что 14 июня 2023 года пьяный обвиняемый позвонил с мобильного телефона на номер горячей линии банка ПАО «ВТБ». В продолжительном телефонном разговоре с сотрудником банка гражданин неоднократно высказывал угрозы о минировании зданий отделений банка.

Его угрозы восприняли реально и для проверки передали информацию о звонке в полицию. Стражи порядка приехали домой к мужчине и задержали его. Разумеется, при осмотре квартиры никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. 

Приговором суда мужчине, признавшем вину и раскаявшемся, назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3,5 года. 


 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:31 +1
Другие статьи по темам
Прочее
ложное сообщение о взрывеТулаприговор судапроисшествияВТБбанк ВТБ
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Оборонной ВАЗ сбил 70-летнего пешехода
На ул. Оборонной ВАЗ сбил 70-летнего пешехода
В Новомосковске мужчина застрелил обидчика сына: суд огласил приговор
В Новомосковске мужчина застрелил обидчика сына: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.