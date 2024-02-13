Пьяный туляк «заминировал» банк

В Туле местный житель признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Судом установлено, что 14 июня 2023 года пьяный обвиняемый позвонил с мобильного телефона на номер горячей линии банка ПАО «ВТБ». В продолжительном телефонном разговоре с сотрудником банка гражданин неоднократно высказывал угрозы о минировании зданий отделений банка.

Его угрозы восприняли реально и для проверки передали информацию о звонке в полицию. Стражи порядка приехали домой к мужчине и задержали его. Разумеется, при осмотре квартиры никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Приговором суда мужчине, признавшем вину и раскаявшемся, назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3,5 года.



