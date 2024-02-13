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В Новомосковске мужчина застрелил обидчика сына: суд огласил приговор

В Новомосковске мужчина застрелил обидчика сына: суд огласил приговор

Обвиняемый отправится в колонию строгого режима.

В Новомосковске 63-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что 28 сентября 2023 года обвиняемому позвонил сын: мужчина пожаловался, что компания молодых людей обзывала его и просила дать покататься на его машине. Обвиняемый, вооружившись ружьем, приехал на помощь сыну и после небольшой перепалки выстрелил в одного из «обидчиков». От полученного ранения 30-летний потерпевший скончался в больнице.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. 

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