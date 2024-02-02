Поисковики отряда «ЛизаАлерт» и спасатели вызволили замерзшего туляка из зимнего леса

Отряд «ЛизаАлерт» рассказал историю поисков мужчины, потерявшегося в Алексинском районе. Его едва успели спасти от обморожения.

Заявка от дежурного диспетчерской службы Алексина поступила поисковикам 29 января в 18 часов. Мужчина потерялся в лесу, но держал связь по мобильному.

На место выехали волонтеры из Тулы и Москвы, спасатели МЧС.

Поиск вели по следам, осматривали заброшенные дома, СНТ и железнодорожные пути. Специалисты направления «Лес на связи» пытались вычислить месторасположение туляка. Но вскоре его телефон разрядился и отключился.

В час ночи поступила информация, что мужчину нашли в критическом состоянии. Добровольцы незамедлительно укрыли его одеялами. Другие поисковые группы пришли на место, чтобы помочь.

— Буквально по пояс в снегу ребята пробирались через поле кратчайшим путем, чтобы успеть. Время шло на минуты, — отметили поисковики отряда «ЛизаАлерт». — В составе одной из групп был командир отделения 10-й пожарно-спасательной части, прапорщик внутренней службы Муслим Файсханов. Благодаря слаженным действиям и профессиональным навыкам участников эвакуационной группы удалось быстро перенести мужчину на доступную для автомобилей дорогу.

Тем временем к штабу подъехала бригада скорой. Ситуация усложнилась: автомобиль застрял в снежной колее. Группа разделилась. Часть поисковиков ушла вперед, чтобы отбуксировать неотложку.

— Оперативно вытолкнули машину и выехали на установленную точку. Уже через четыре минуты загрузили пострадавшего в скорую. Мужчину доставили в реанимацию. Мы успели!

На этом испытания не закончились. Автомобиль с поисковиками, приехавший из Москвы, попал в глубокую колею. Муслим Файсханов пришел на выручку, оказав посильную помощь в извлечении машины. Только в четыре часа утра люди смогли разъехаться по домам.

— Домой ехать полтора часа. К 8 утра на работу. Уставшие, промокшие в глубоком снегу — выдохнули. Результат — «Найден. Жив!».



Отряд «ЛизаАлерт» благодарит за помощь фельдшеров Екатерину Гурееву и Максима Овчинникова, водителя Кирилла Сидорова, 10 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области, прапорщика внутренней службы Муслима Файсханова, старшего пожарного, старшего сержанта внутренней службы Подшибякина А. С.; пожарного, сержанта Исаичкина М. С., старшего инструктора по вождению пожарной машины — водителя, прапорщика внутренней службы Панскова А.Н.; командира отделения, прапорщика внутренней службы Меркушова Д. В.; старшего пожарного, старшину внутренней службы — Пуговкина О. Е.

— Благодарим всех тех, кто принимал участие и оказывал помощь и поддержку в проведении поисково-спасательных работ. Без каждого из вас не случилось бы счастливого завершения поисков.