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Жителя Тульской области уволили с должности школьного сторожа: мужчина обратился в суд

Жителя Тульской области уволили с должности школьного сторожа: мужчина обратился в суд

Считает увольнение несправедливым и требует восстановления на работе.

В Одоевском районном суде рассматривается иск местного жителя к МОУ «Пристанционная средняя образовательная школа» о признании незаконным увольнение, восстановлении на работе, взыскании компенсации за время вынужденного прогула. 

Истец заявил, что с 1 октября 2021 года работал в школе сторожем. В соответствии с трудовым договором ему устанавливалась продолжительность рабочей смены 8 часов и междусменный отдых 42 часа.

Однако в нарушение трудового договора он работал по 12 часов, а также работодатель заставлял выполнять обязанности, которые не входили в его должностные обязанности, при этом никаких доплат за работу не производил.
 
26 ноября 2023 года он работал в ночную смену. Примерно в 0.30 с проверкой в школу приехала и. о. директора, которая не обнаружила сторожа на рабочем месте, так как в это время он осуществлял обход здания. А уже 1 декабря мужчине сообщили, что он уволен:

— Исполняющая обязанности позвонила и в грубой форме заявила, что я больше не работаю в школе. При этом никаких письменных документов об увольнении мне не вручили, — сообщил истец.

В своем иске мужчина просит признать приказ о прекращении трудового договора незаконным, восстановить его на работе и взыскать с ответчика компенсацию за время вынужденного прогула. 

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