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Поножовщина в Суворове: глава СК России взял ход расследования дела на контроль

Поножовщина в Суворове: глава СК России взял ход расследования дела на контроль

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК Тульской области Владимиру Усову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту поножовщины среди подростков в городе Суворове.

Напомним, 16 января 17-летний парень поссорился с ровесником и не менее 7 раз ударил его ножом. Потерпевшего доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает. 

В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. 

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