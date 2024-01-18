За безопасностью крещенских купаний в Туле проследят сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС провели инструктажи о мерах безопасности при проведении купаний с должностными лицами и настоятелями храмов. Осмотрели разрешенные места для купания на соответствие правилам техники безопасности.
В день проведения мероприятий перед купелями будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, сотрудников МЧС И МВД, медицинских работников.
МЧС напоминает правила купания в проруби:
- окунаться следует только в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
- прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, так как это может привести к шоку от холода;
- находиться в проруби можно не более минуты во избежание общего переохлаждения организма;
- после купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
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