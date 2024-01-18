За безопасностью крещенских купаний в Туле проследят сотрудники МЧС

Фото из архива Myslo.

Всего в Тульской области утверждено 40 мест для купания, 11 из них на открытой воде.

Сотрудники МЧС провели инструктажи о мерах безопасности при проведении купаний с должностными лицами и настоятелями храмов. Осмотрели разрешенные места для купания на соответствие правилам техники безопасности.

В день проведения мероприятий перед купелями будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, сотрудников МЧС И МВД, медицинских работников.

МЧС напоминает правила купания в проруби:

окунаться следует только в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей;

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, так как это может привести к шоку от холода;

находиться в проруби можно не более минуты во избежание общего переохлаждения организма;

после купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

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