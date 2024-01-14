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В пожаре на улице Замочной в Туле погибла 35-летняя женщина
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В пожаре на улице Замочной в Туле погибла 35-летняя женщина

Причина пожара устанавливается.

13 января в 20:45 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Замочная.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, на место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета, автолестница и автоподъемник для работы на верхних этажах здания.

Уже через несколько минут после возгорания пожарные прибыли на место и приступили к ликвидации горения. Огонь потушили в 21:07.

– В результате происшествия в ванной комнате оплавился натяжной потолок по всей площади, закоптилась стена на площади 1 кв. м. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 29 человек и 9 единиц техники. Погибла 35-летняя женщина. Причина пожара устанавливается, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области. 

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