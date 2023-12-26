Ущерб почти на 500 млн: в Туле вынесли приговор основателю мошеннической финансовой пирамиды

Олег Должиков отправится в колонию на 14 лет.

В Туле Олег Должиков признан виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества.

Судом установлено, что с 2017 по 2019 годы на территории 12 регионов страны, включая Тульскую область, Должиков вместе с сообщниками создал две финансовые пирамиды, работавшие под вывеской кредитных потребительских кооперативов «Достояние народа» и «ГлавСберСтрой».

Используя агрессивную рекламу и средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности и прибыльности кооперативов, злоумышленники обманывали пенсионеров, обещая высокие проценты по вкладам.

Жертвами мошенников стали более 1000 человек, а сумма ущерба составила более 467 млн рублей. На имущество обвиняемых стоимостью 126 млн рублей наложен арест.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого Должикова к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание в виде лишения свободы осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 7 членов преступного сообщества были осуждены к лишению свободы на сроки от 7 до 14 лет. В отношении одного из участников преступного сообщества уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.