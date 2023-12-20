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Разнорабочий зарубил топором предпринимательницу и украл 1,5 млн рублей: суд огласил приговор

Разнорабочий зарубил топором предпринимательницу и украл 1,5 млн рублей: суд огласил приговор

Кроме этого, обвиняемый угнал автомобиль женщины.

В Туле 49-летний житель Калуги признан виновным в угоне, разбое и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По информации Myslo, обвиняемый несколько лет работал в торговом павильоне у 57-летней знакомой в поселке Резвань. В июле 2022 года мужчина под надуманным предлогом попросил работодательницу ночью приехать с крупной суммой денег на безлюдный участок местности рядом с кладбищем в деревне Пучково.

Ничего не подозревающая женщина приехала на встречу в назначенное время — там обвиняемый зарубил её топором, спрятал тело в траве, а сам уехал на её автомобиле, забрав себе полтора миллиона рублей.

Из-за того, что родственники убитой работают в Калужском областном суде, данное дело было направлено в ближайший областной суд — Тульский.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

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сегодня, в 12:32 +1
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