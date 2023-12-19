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В центре Тулы на пенсионерку упала наледь с крыши

В центре Тулы на пенсионерку упала наледь с крыши

Возбуждено уголовное дело.

18 декабря на 71-летнюю женщину упала наледь с крыши дома № 5-а, расположенного на улице Тургеневской, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального Следственного комитета. Женщина госпитализирована и сейчас находится в отделении нейрохирургии.

По материалам прокурорской проверки следователями СК было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям.

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Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъята документация, имеющая значение для следствия, а также видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначены необходимые экспертизы. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании.
 

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