В центре Тулы на пенсионерку упала наледь с крыши

18 декабря на 71-летнюю женщину упала наледь с крыши дома № 5-а, расположенного на улице Тургеневской, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального Следственного комитета. Женщина госпитализирована и сейчас находится в отделении нейрохирургии.

По материалам прокурорской проверки следователями СК было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям.

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъята документация, имеющая значение для следствия, а также видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначены необходимые экспертизы. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании.

