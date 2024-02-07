Работать вместе со второй половинкой хотел бы каждый третий туляк

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Перспективу работать в одной компании с другом или подругой назвали привлекательной 7 из 10 туляков.

Работать на одной территории со второй половиной хотел бы 1 из 3 человек. С отцом — также 32% опрошенных.

Меньше всего тулякам нравится идея работать в одной компании с матерью: о таком мечтает лишь 1 из 5.

Готовы работать в подчинении у друга 48%, у отца — 35%, у матери — 24%. Меньше всего хотят подчиняться вторым половинам — на такое согласились бы лишь 9%.

Руководить родными и приятелями в рамках трудовых отношений, по мнению респондентов, тоже так себе идея. Друга в подчиненные взяли бы 50% респондентов, мать — 30%, отца — 27%, вторую половину — 23%.

Время проведения: 19 января — 5 февраля.