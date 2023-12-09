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В аварии под Щекино пострадали двое человек
Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

В аварии под Щекино пострадали двое человек

После оказания медицинской помощи их отпустили. Госпитализация не потребовалась.

9 декабря в 10:45 в Щекинском районе столкнулись два «Фольксвагена». Об этом рассказали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

ДТП произошло на М-2 «Крым» по направлению к Туле. 62-летний водитель, управляя «Фольксваген Туарег», не уступил «Фольксваген Поло» на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог. В результате чего они столкнулись.

– Различные травмы получили двое пассажиров автомобиля «Фольксваген Поло» в возрасте 58 и 27 лет. После оказания медицинской помощи отпущены, – прокомментировали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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