В Туле на ул. Калинина машина каршеринга врезалась в дерево

Утром 7 декабря в Туле на ул. Калинина автомобиль каршеринга врезался в дерево. Об этом Myslo рассказал очевидец.
Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется.
Утром 7 декабря в Туле на ул. Калинина автомобиль каршеринга врезался в дерево. Об этом Myslo рассказал очевидец.
Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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