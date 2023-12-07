В Туле на ул. Калинина машина каршеринга врезалась в дерево

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Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется.

Утром 7 декабря в Туле на ул. Калинина автомобиль каршеринга врезался в дерево. Об этом Myslo рассказал очевидец.

Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.