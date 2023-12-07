Как управляющие компании Тулы справляются с уборкой снега

Фото администрации Тулы

Уборка придомовой территории – важный аспект в жизни многоквартирного дома. Особое внимание ему начинают уделять в зимний сезон, когда выпадает снег. Ответственность за расчистку придомовой территории несут управляющие компании.

Myslo побывал в рейдах с представителями управления по административно-техническому надзору и главных управлений по территориальным округам и узнал, какие УК Тулы справляются со своей работой, а какие – нет.

Один из образцовых дворов

Первый объект – дом 117 на ул. Льва Толстого в Советском округе города. Можно сказать, образцовый. Расчищены дорожки, ступеньки, парковка. На козырьках – ни одной сосульки. Многоэтажный дом обслуживает УК «Левша».

Акимова Ольга – замдиректора по благоустройству УК «Левша».

Акимова Ольга – замдиректора по благоустройству УК «Левша». – Погодные условия продолжают радовать сюрпризами. Снег, дождь, гололед… в выходные выпало очень много снега. Дворников вывели на работу уже с обеда. Было понимание, что площадки должны быть расчищены, чтобы люди добрались на работу вовремя, без опозданий. С этого понедельника спецтехника приступила к расчистке подъездов и придомовой территории. Машины тоже должны выезжать беспрепятственно. Уже не первый год на нас работает один и тот же подрядчик. Он расчищает снег в зависимости от погодных условий. Либо трактором-щеткой, либо погрузчиком, сгребающим снег в груды. С момента выпада обильных осадков техника уже 3-4 раза выходила на чистку.

Как должно быть в идеале

Где зона ответственности «управляшки», а где за состоянием дома должны следить жильцы? Пояснила начальник управления по административно-техническому надзору Кристина Галкина:

– Мониторинг дворов производится инспекторами управления ежедневно. Двор должен быть убран до восьми утра. Мы проверяем наличие снежного покрова, наледи и снежно-ледяных накатов, осматриваем козырьки и крыши на наличие сосулек. Следим за состоянием входных групп, тротуаров и проезжей части.

Дом № 117 по ул. Льва Толстого

По словам Кристины Галкиной, дворы Тулы в удовлетворительном состоянии. Если снегопад долгий, то убрать должны за два часа с момента окончания снегопада. Если непрерывный – по мере необходимости.

Минимальный перечень работ допускает наличие колеи в пять сантиметров.

По данным УАТН, с 30 ноября (именно тогда начались непрерывные осадки) сотрудники управления проверили 2355 дворов, выдали 153 предписания по нарушениям регламента уборки: 106 из них касаются наличия сосулек и наледи на крышах и кровлях.

– За уборку сосулек ответственность несут УК. Она должна производиться ежедневно. Если в ходе осмотров обнаружили наледь, то сотрудники выносят предписание, согласно которому срок устранения – сутки, – рассказала Кристина Галкина.

Сбитые сосульки и убранный снег должны быть вывезены немедленно. А вот уборка сосулек с балконов и кондиционеров – прерогатива собственников. Но и здесь УК не должны стоять в стороне, сложа руки. Они обязаны оповещать собственников, если на балконе образовалась наледь, угрожающая жизни и здоровью прохожих.

– У нас есть отдельный подрядчик, для устранения сосулек. Рейды делаем ежедневно. Если видим сосульки на балконах и кондиционерах, предупреждаем собственников, – рассказала представитель УК «Левша».

«Выполните необходимые условия – иначе ГЖИ»

Несколько иная ситуация в доме 47А на улице Гоголевской. Там на серьезный разговор представителя УК «Аксиома» вызвал начальник главного управления по Центральному территориальному округу Сергей Шестаков.

Создалось ощущение, что многоэтажкой не занимались даже осенью: перила у подъезда – с облупившейся краской, фонари над дверью – с отсоединенными проводами. Детская площадка занесена снегом, а подъезды ко двору расчистили формально: будто сугроб с одной стороны сгребли на другую.

– Каждый день получаем жалобы от жильцов. На пятом этаже с крыш балконов свисает снег. Мы такую тенденцию наблюдали в прошлом году, когда с козырька сугроб со льдом скатился вниз. Почему не предупреждаете собственников? Если не выполните необходимые условия, будем разговаривать с госжилинспекцией о лишении вас лицензии, – сказал Сергей Шестаков.

Представитель УК на разговор не явился

По третьему адресу, на проспекте Ленина 133А, все вовсе плачевно. Сосульки – почти до 4 этажа. На подъездных дорожках – каша, машины еле крались. Здесь домом заведует УК «Наш дом». По словам местных, убираются раз в месяц… после долгих уговоров.

Алексей Савин – местный житель – Очень негативные эмоции и слова по отношению к нашей УК. Убирают только около подъездов. А хотелось бы иметь хорошую «управляшку».

Около 20 минут ждали представителя УК для разъяснений… безрезультатно.