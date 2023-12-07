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На эскроу-счетах туляков хранится 28,5 млрд рублей
Фото из архива Myslo

На эскроу-счетах туляков хранится 28,5 млрд рублей

Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

По состоянию на начало октября в Тульской области открыто 8020 эскроу-счетов. В среднем на каждом из них находится 3,5 млн рублей. За 4 года работы механизма проектного финансирования банки перечислили застройщикам 27,2 млрд рублей, а 7016 дольщиков получили свои квартиры.

Метод эскроу-счетов, на которых хранятся средства покупателей строящегося жилья, позволяет защитить средства граждан – деньги поступают девелоперу только после сдачи объекта в эксплуатацию. Застройщики возводят дома за счет собственных или кредитных средств.

Тульские строители заключили с банками 97 кредитных договоров на общую сумму 81,6 млрд рублей.

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сегодня, в 08:20 0
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