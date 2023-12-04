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В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей
Фото: 52.rospotrebnadzor.ru

В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Специалисты ответят на все вопросы, связанные с торговлей и предоставлением медицинских, финансовых, бытовых и других услуг.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области в среду, 6 декабря, проведут бесплатные консультации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Все желающие получат подробные разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства и по проблемным вопросам в сфере розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

Эксперты расскажут, как защитить свои права, разъяснят алгоритм действий в каждой конкретной ситуации, а при наличии документов, помогут составить претензию или исковое заявление. Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б (Флагманский центр),
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12.
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