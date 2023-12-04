В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области в среду, 6 декабря, проведут бесплатные консультации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Все желающие получат подробные разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства и по проблемным вопросам в сфере розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

Эксперты расскажут, как защитить свои права, разъяснят алгоритм действий в каждой конкретной ситуации, а при наличии документов, помогут составить претензию или исковое заявление. Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: