В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области в среду, 6 декабря, проведут бесплатные консультации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Все желающие получат подробные разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства и по проблемным вопросам в сфере розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.
Эксперты расскажут, как защитить свои права, разъяснят алгоритм действий в каждой конкретной ситуации, а при наличии документов, помогут составить претензию или исковое заявление. Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
- Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б (Флагманский центр),
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворов, ул. Ленина, д. 12.