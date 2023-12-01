Wildberries о рейде с повестками в Алексине: руководство склада оказало содействие правоохранителям

Фото телеграм-канала BAZA

Накануне в распредцентре маркетплейса в Тульской области прошел рейд в рамках призывной кампании.

«На складе Wildberries в Алексино прошла (город Алексин. — Прим. ред.) плановая проверка документов в рамках воинского призыва на срочную службу. На работу склада это никак не повлияло, все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам», — сообщила пресс-служба WB.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о рейде на складах маркетплейса. Силовики забрали 10 человек и вручили им повестки в военкомат. Полицию интересовали россияне, недавно получившие паспорта и не вставшие на воинский учет.