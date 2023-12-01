Знакомство с тульскими достопримечательностями войдет в учебную программу

Фото пресс-службы правительства Тульской области

29 ноября прошла очная защита программ путешествий в рамках Всероссийской программы Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Классная страна».

— Программа «Классная страна» уже объединила 22 региона. Я очень хочу, чтобы те продукты, которые участники создали во время обучения, были интегрированы в образовательную деятельность. Слоган «Классной страны» — узнавай страну не только по учебникам — должен масштабироваться, вовлекая в нашу программу как можно больше российских школ и колледжей, — сказала директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.

Команда Тульской области, включающая представителей органов власти, школ и колледжей, туристического бизнеса, объектов показа под руководством методологов, экспертов и тренеров летом, в ходе Выездного экспертного десанта, подготовила концепции образовательных Программ путешествий. Пять тематических треков связаны со школьными предметами: «Культура», «История и патриотизм», «Экология», «Наука», «Спорт и здоровый образ жизни».

В октябре в Тульской области проходил контрольный выезд команды «Классной страны». Апробацию прошли три маршрута: «Одоев — родина слонов, легенд и преданий» (трек «Культура»); «Экосистема А. Т. Болотова: из XVIII века в XXI век» (трек «Экология»); «Защитники Родины: будь крут — пройди маршрут» (трек «Спорт и ЗОЖ»). Экспертизу ещё двух Программ путешествий провели представители региональных органов власти.

Очная защита проходила в формате дебатов, школьники и студенты презентовали проект «Азбука Символов региона».

— Погружение школьников и студентов в создание образовательных программ путешествий, их освоение — обеспечило создание актуального туристического продукта. Изучение различных предметов станет более увлекательным для обучающихся, а преподавателям позволит по-новому подойти к организации учебного процесса, — считает министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Как подчеркнула заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина, по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе реализуется комплекс мер по развитию туристической индустрии.

— Разработка новых туристических продуктов стимулирует развитие школьного и детского туризма. Знакомство с регионом становится более увлекательным, а отрасль продолжает формирование адресных предложений, — сказала Лариса Соломатина.

За девять месяцев с момента начала разработки программ путешествий, как отметила руководитель программы Анастасия Цыбулевская, региональные команды прошли путь от формирования целей путешествия, структуры и сбора запросов учащихся и построения «нитки» образовательно-туристического маршрута до подготовки полноценных учебно-методических комплексов по каждому путешествию.

— Очная защита — это по сути первая презентация результата многонедельной работы региональной команды и знаний, которые они получили в процессе обучения на программах повышения квалификации, разработанных АСИ совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова. И полученные удостоверения установленного образца — этому подтверждение, — добавила Анастасия Цыбулевская.

После очной защиты региональных образовательных программ путешествий состоится заседание экспертного совета Всероссийской программы, который определит победителей «Классной страны».

Выбранные образовательно-туристические маршруты рекомендуют для включения в программы нацпроектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства» — школьные познавательные поездки для ребят 5-9-х классов и для молодых людей. Также их включат в Реестр школьных маршрутов Минпросвещения.