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В 2023 году в ДТП по Тульской области погибли пятеро детей
Фото из архива Myslo

В 2023 году в ДТП по Тульской области погибли пятеро детей

Статистику аварий с участием несовершеннолетних огласили в облпрокуратуре.

За прошедшие 10 месяцев в Тульской области произошло 202 ДТП с участием несовершеннолетних. В аналогичном периоде прошлого года было 180. Подробную статистику огласили в областной прокуратуре.

Так, за истекший период этого года в авариях погибли пятеро детей. За аналогичный период прошлого года — двое. Пострадали и ранены в результате ДТП 226 детей. За 10 месяцев 2022 года — 211. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних составили 465 протоколов по нарушениям подростками ПДД.

В ходе проверок школ прокуратура нашла нарушения в ряде программ по профилактике детского травматизма на дорогах. Например, в некоторых образовательных учреждениях не оформили стенды, не разработали программы безопасного маршрута для учащихся младших классов. Эти нарушения устранили быстро, но нашлись другие: это школьные автобусы, не соответствующие правилам безопасности, ненадлежащее состояние дорог, отсутствие дорожных знаков возле школ.

— В отдельных случаях автобусы не проходили предрейсовый технический осмотр, не были оснащены аптечками и огнетушителями. Нарушения при перевозке детей выявлялись прокуратурами Советского, Зареченского районов Тулы, прокуратурами городов Донской, Новомосковск, Алексинской межрайонной прокуратурой, прокуратурой Воловского района Тульской области, — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Были приняты меры прокурорского реагирования. За прошедший период этого года выявлено 112 нарушений, внесено 55 представлений. По их результатам к дисциплинарной ответственности привлечено 42 лица, в отношении восьми вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

сегодня, в 15:05 0
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