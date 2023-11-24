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В Туле попал в ДТП автобус с детьми

В Туле попал в ДТП автобус с детьми

К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Днем 24 ноября на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с участием автобуса для перевозки детей. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, авария случилась в районе выезда со стороны остановки «Городское кладбище № 1».

По предварительной информации, в результате происшествия никто из детей не пострадал. Несовершеннолетних пересадили в «школьную» ГАЗель, после чего они продолжили свой путь. 

По данным региональной Госавтоинспекции, на текущий момент предполагается, что водитель Kia двигался на запрещающий сигнал светофора. 

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Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 15:12 +1
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