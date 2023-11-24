В Туле попал в ДТП автобус с детьми

К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Днем 24 ноября на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с участием автобуса для перевозки детей. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, авария случилась в районе выезда со стороны остановки «Городское кладбище № 1».

По предварительной информации, в результате происшествия никто из детей не пострадал. Несовершеннолетних пересадили в «школьную» ГАЗель, после чего они продолжили свой путь.

По данным региональной Госавтоинспекции, на текущий момент предполагается, что водитель Kia двигался на запрещающий сигнал светофора.