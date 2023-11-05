Фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» представил национальную палитру Тульского края

Фото: медиацентр Объединения центров развития культуры Тульской области.

Он завершил цикл мероприятий, посвященных культурному разнообразию Тульской области. Сюда вошли традиционный праздник «Навруз», концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп», фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского», фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!».

Программа фестиваля была разнообразна. Всех участников мероприятия объединила интерактивная программа «Чайные традиции народов мира». Гости познакомились с особенностями, традициями и культурой чаепития русского, таджикского, еврейского, цыганского, дагестанского и узбекского, усть-илимского Русь Печорского народов.

На выставке от тульского «Машиностроительного завода «Штамп» были представлены электрические и дровяные самовары с ручной художественной росписью. Гости праздника с интересном участвовали в викторине «Карусель культур». Вопросы были посвящены культурным особенностям разных национальностей.

На мастер-классе «Найди общий язык» все желающие смогли лучше, а кто-то и впервые, узнать лексику и письменность языка народов мира.

Украшением фестиваля стала выставка «Этногалерея «Портрет нации». На протяжении всей программы гости наблюдали портреты представителей разных национальностей в традиционных народных костюмах. Они передали весь колорит, характер и самобытность людей.

Музыкальным подарком праздника стала премьера на тульской земле «Самоварной кантаты» в исполнении студентов Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского.

Гостей праздника приветствовала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она поздравила участников с праздником и отметила, что многонациональную Россию отличает многообразие культурного наследия.

- Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию межнациональных отношений. Важно быть вместе, поддерживать и уважать друг друга. Вместе мы - сила! Все национальности бережно хранят и передают подрастающим поколениям свои традиции, ремесла, ценности, - сказала Ольга Гремякова.

Участников и гостей фестиваля поздравили заместитель председателя Тульской областной Думы Галина Алешина и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Министр вручила представителям национальных общественных объединений, ассамблей и диаспор благодарственные письма за весомый вклад в организацию фестиваля, а также за развитие национальной культуры.

Директор Объединения центров развития культуры Тульской области Елена Арбекова отметила, что всех нас объединяет общее стремление чтить традиции, из века в век передавая свою неповторимую культуру, сохраняя наследие наших предков.

- Нас объединяет любовь к своей исторической Родине и любовь к Великой многонациональной России. Я всей от души поздравляю всех участников и гостей фестиваля с Днём народного единства. Желаю всем вам всегда оставаться дружными, активными, мудрыми! Мира вам и добра! - сказала Елена Арбекова.

Она вручила почетные грамоты победителям II Областного конкурса среди учреждений культуры клубного типа муниципальных образований Тульской области на выявление лучшей практики по популяризации культурного наследия народов России «Диалог традиций: тульское многоцветие».

На сцене выступили творческие коллективы, представляющие армянскую, грузинскую, таджикскую, узбекскую, дагестанскую, азербайджанскую, цыганскую, еврейскую, а также русскую традиционную культуру. Участники представили национальные танцы, песни, костюмы.

Атмосферу праздника гостям подарили народный ансамбль «Овация», народный ансамбль танца «Ювентус», хореографический коллектив «Вдохновение», народный театр танца «Экспромт», танцевальный коллектив «Аракс», народный ансамбль песни и танца «Ягори». Со сцены звучали слова поздравлений на разных языках мира.