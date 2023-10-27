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Опрос: каждый второй туляк признался, что стал больше экономить
Изображение от rawpixel.com на Freepik.

Опрос: каждый второй туляк признался, что стал больше экономить

Результаты исследования подготовил сервис SuperJob.

Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, каждый второй туляк отметил, что за последний год стал больше экономить (51%). Об этом говорится в результатах опроса, который провел сервис SuperJob среди экономически активных жителей областной столицы.

Чаще тратить стали только 12% опрошенных. У 26% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась.

Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (55% против 47% среди женщин). Горожане старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (54%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 40% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 57% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.

Число сторонников стратегии «больше тратить» выше всего среди горожан моложе 34 лет (23%).

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