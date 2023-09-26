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Мать убитого в Варваровке ребенка обжалует приговор
Фото из архива Myslo

Мать убитого в Варваровке ребенка обжалует приговор

Женщина не согласна с решением суда.

Мать убитого в Варваровке ребенка Роксана К., осужденная по статье «Оставление в опасности», обжалует приговор. Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля пьяная женщина не остановила избиение своего сына: не вызвала полицию, скорую, не попросила помощи у соседей. В результате ее действий шестилетний мальчик скончался 1 февраля от множества травм, которые нанёс ему отчим.

Из показаний знакомой Роксаны следует, что подсудимая сама рассказывала ей, что ее ребенок после избиения просил у мамы помощи. Но скорую она ему так и не вызвала.

Решением суда Роксане К. назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ее сожителя признали виновным в убийстве и истязании 6-летнего ребенка. Ближайшие 23 года он проведет в колонии строгого режима.

Как стало известно Myslo, апелляцию по делу Роксаны К. Ленинский районный суд рассмотрит в октябре. 

Сюжет: Убийство ребенка в Скуратово
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