Убийца 6-летнего ребенка в Варваровке обжаловал приговор в Москве

Суд рассмотрел апелляционную жалобу 35-летнего туляка Максима Шапочкина. Он был приговорен к 23 годам колонии за систематические истязания и последующее убийство с особой жестокостью 6-летнего пасынка. Статьи обвинения — ст. 117 ч. 2 и ст. 105 ч. 2 УК РФ.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор Шапочкину без изменений.

Установлено, что обвиняемый на протяжении месяца причинял малолетнему мальчику физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. А 31 января 2023 года дома в Варваровке зверски избил его руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Шапочкин свою вину на всем протяжении судебного процесса отрицал.

Суд поддержал позицию гособвинения. Шапочкину было назначено наказание в виде 23 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.