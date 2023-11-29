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Убийца 6-летнего ребенка в Варваровке обжаловал приговор в Москве

Убийца 6-летнего ребенка в Варваровке обжаловал приговор в Москве

Заседание в 1-м апелляционном суде общей юрисдикции состоялось сегодня, 29 ноября. Приговор оставили без изменений.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу 35-летнего туляка Максима Шапочкина. Он был приговорен к 23 годам колонии за систематические истязания и последующее убийство с особой жестокостью 6-летнего пасынка. Статьи обвинения — ст. 117 ч. 2 и ст. 105 ч. 2 УК РФ.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор Шапочкину без изменений.

Установлено, что обвиняемый на протяжении месяца причинял малолетнему мальчику физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. А 31 января 2023 года дома в Варваровке зверски избил его руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Шапочкин свою вину на всем протяжении судебного процесса отрицал.

Суд поддержал позицию гособвинения. Шапочкину было назначено наказание в виде 23 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

 
Сюжет: Убийство ребенка в Скуратово
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сегодня, в 14:47 0
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