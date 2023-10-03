Под Тулой сгорел жилой дом: семья погорельцев просит помощи

Люди будут благодарны, если им помогут финансово или стройматериалами.

22 сентября в деревне Демидовка сгорел жилой дом, в котором проживала 84-летняя Валентина Коновалкина и её сын. В редакцию Myslo с просьбой о помощи обратился внук хозяйки дома — Виктор Коновалкин:

— Дом сгорел полностью и на восстановление необходимо большое количество средств, которых крайне не хватает. Ситуацию усугубило то, что незадолго до пожара были потрачены значительные средства на ремонт крыши. Предварительная причина пожара — перепады напряжения. В деревне было уже несколько случаев, когда из-за проводки начинался пожар. Горел гараж, сгорали электроприборы. Думаем даже написать коллективную жалобу на электросети.

По словам Виктора, бабушка связывалась с городской администрацией: там ей сообщили, что могут выделить матпомощь в размере 10 000 рублей и, возможно, койко-место в общежитии или интернате. В настоящий момент пенсионерка и её сын ютятся у внука — в двухкомнатной коммуналке.

— Мы хотим вернуть бабушке дом, но на восстановление нужны деньги! Поэтому обращаемся за помощью к тулякам. Может, кто-то поможет финансово или стройматериалами, — заключает Виктор.

Если вы хотите помочь погорельцам, деньги можно перечислить на банковскую карту Сбербанка: 2202 2012 2864 8669 (получатель: Виктор Юрьевич К.)



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