В Тульской области мужчина угрожал соседям ружьём и случайно выстрелил в подругу

Фото из архива Myslo

Ясногорским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Ему вменяют хулиганство с применением оружия.

Конфликт произошёл 9 июля в одном из частных секторов посёлка Заокского. Обвиняемый распивал спиртное на приусадебном участке вместе со своей подругой. Как стало известно Myslo из собственных источников, между ними произошёл конфликт и девушка побежала жаловаться соседям. Мужчина, решивший вступиться за неё, в тот вечер находился «под градусом». Между пьяными соседями завязалась перепалка. Обвиняемый стал угрожать, а затем достал ружьё и начал стрелять через калитку. Часть дроби попала в девушку, причинив тем самым лёгкий вред здоровью.

— Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в

пресс-службе СУ СКР по Тульской области.