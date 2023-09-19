Глава администрации в прямом эфире расскажет тулякам о развитии сферы образования

Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов расскажет о развитии сферы образования. Прямой эфир состоится в группе администрации в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 19 сентября, в 18.00.

Сити-менеджер ответит на вопросы горожан. Задать их можно по ссылке.