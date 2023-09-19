  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Глава администрации в прямом эфире расскажет тулякам о развитии сферы образования - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Глава администрации в прямом эфире расскажет тулякам о развитии сферы образования
Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации в прямом эфире расскажет тулякам о развитии сферы образования

Готовьте вопросы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов расскажет о развитии сферы образования. Прямой эфир состоится в группе администрации в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 19 сентября, в 18.00. 

Сити-менеджер ответит на вопросы горожан. Задать их можно по ссылке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф:
сегодня, в 11:24 0
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
развитие сферы образования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Колесо обозрения и батутная арена: тульская прокуратура нашла нарушения у аттракционов «Макси»
Колесо обозрения и батутная арена: тульская прокуратура нашла нарушения у аттракционов «Макси»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.